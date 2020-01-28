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З 1 квітня в Україні з'явиться електронний лікарняний - Мінсоцполітики

Електронний лікарняний принесе більше прозорості та відкритості у процес видачі лікарняних
"З 1 квітня в Україні з’являться електронні лікарняні. Це буде перший етап, але цей крок дозволить навести лад у системі та продовжити боротьбу з корупцією у сфері соціального страхування. Нам потрібні незворотні зміни, які покращать ситуацію у системі соціального страхування України", - підкреслив заступник міністра.
З 1 квітня в Україні з Фото: Економічна правда

З першого квітня 2020 року в Україні планують запровадити електронний лікарнянй, повідомляє "Економічна правда".

Про це під час прес-брифінгу "Розвиток державних фондів соціального страхування: проблеми та перспективи" заявив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.

"З 1 квітня в Україні з’являться електронні лікарняні. Це буде перший етап, але цей крок дозволить навести лад у системі та продовжити боротьбу з корупцією у сфері соціального страхування.

Нам потрібні незворотні зміни, які покращать ситуацію у системі соціального страхування України", - підкреслив заступник міністра.

За його словами, електронний лікарняний принесе більше прозорості та відкритості у процес видачі лікарняних.

"Цей крок передбачає автоматизацію процесів та дає можливість відслідкувати весь процес оформлення лікарняного: кожен лікар, який видає лікарняний, повинен буде підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі.

Інформація через реєстр в Пенсійному Фонді буде автоматично передана у Фонд соціального страхування - в установі одразу знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію - оскільки є платником єдиного соціального внеску. Весь процес буде прозорим", - пояснив Коваль.

Серед гарантій прозорості він назвав наступні пункти:

  1. кожен лікарняний повинен бути підписаний електронним цифровим підписом - запроваджується персональна відповідальність лікаря, який видав цей документ;
  2. електронний обіг дасть можливість відслідкувати, чи лікарняний видав профільний лікар;
  3. Мінсоцполітики зможе боротися та відслідковувати потенційні "схеми", коли "на лікарняний" іде половина співробітників підприємства, які по факту продовжують працювати, але отримують ще й виплати з Фонду соцстрахування.

"Перший етап впровадження електронного лікарняного стане можливим завдяки старту проекту e-Health, головним розпорядником якого є Міністерство охорони здоров’я", - додав Коваль.

Нагадаємо, що у Мінцифри анонсували запуск е-резидентства.

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28 01 2020 15:10
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