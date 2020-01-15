У Мінцифри анонсували запуск е-резидентства

Попередньо первинною цільовою аудиторією українського е-резидентства визначили п’ять країн, які є основними постачальниками IT-послуг на аутсорсі: Індія, Бангладеш, Пакистан, Китай та Філіппіни

"Е-Резидент - особливий статус іноземного громадянина в Україні, що відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг і укладання цивільно-правових угод, а також надає йому можливість дистанційно засновувати та провадити бізнес в Україні", - йдеться у повідомленні.

Команда Міністерства цифрової трансформації працює над запуском електронного резидентства в Украні, повідомляє "Економічна правда".

"Е-Резидент - особливий статус іноземного громадянина в Україні, що відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг і укладання цивільно-правових угод, а також надає йому можливість дистанційно засновувати та провадити бізнес в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у відомстві провели ґруновний аналіз умов ведення бізнесу в інших країнах світу, щоб зрозуміти, для кого Україна може стати привабливим бізнес-маршрутом в онлайні.

Попередньо первинною цільовою аудиторією українського е-резидентства визначили п’ять країн, які є основними постачальниками IT-послуг на аутсорсі: Індія, Бангладеш, Пакистан, Китай та Філіппіни.

Підкреслюється, що Україна може запропонувати е-резидентам:

привабливі податки та уникнення подвійного оподаткування;

відсутність бюрократичної тяганини;

просту й зручну платформу для провадження бізнесу з доступом до усіх необхідних послуг та можливістю здійснення правочинів онлайн із застосуванням безпечного ключа електронного підпису, сертифікованого в Україні;

персональну консультаційну підтримку;

англомовний сервіс підтримки.

Передбачається, що Україна зможе отримати від нової функції наповнення держбюджету за рахунок оподаткування е-резидентів і оплати послуги щодо надання статусу е-резидентства. Також це можливість покращити національний імідж на міжнародному ринку IT.

"Команда Мінцифри вже створила чітку концепцію проєкту, проте попереду чимало роботи. Чекаємо на ухвалення урядом постанови "Про проведення експерименту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства" та рухаємося далі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Уряд готує до запуску комплексну послугу "Е-Малятко" - Кабмін.