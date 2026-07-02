Адміністрація Трампа хоче обмежити в'їзд вагітним іноземкам – Axios

Команда Трампа готує новий наступ на право на громадянство за народженням.

Після поразки у Верховному суді щодо скасування права на громадянство за народженням адміністрація Трампа переключилася на нову стратегію – обмеження в'їзду до країни для вагітних іноземок.

Про це пише Axios.

Одразу після рішення суду представники руху MAGA, зокрема засновник The Federalist Шон Девіс, закликали заборонити в'їзд вагітним іноземкам. Радник Трампа Стівен Міллер заявив в ефірі Fox News, що США мають "дуже уважно подумати, кого впускати до країни навіть тимчасово", оскільки діти, народжені від іноземців, можуть автоматично отримати американське громадянство та доступ до системи соціального забезпечення.

Речниця Білого дому Ебігейл Джексон повідомила, що Трамп залишається "повністю відданим захисту цінності громадянства США за народженням" і після рішення суду доручив Конгресу "негайно вжити заходів для врегулювання цього питання".

Міністерство юстиції США також оприлюднило службову записку із закликом до федеральних прокурорів активніше розслідувати схеми "пологового туризму". Помічник генерального прокурора Колін Макдональд зазначив, що чинне законодавство вже дозволяє переслідувати організаторів таких схем за візове шахрайство, шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання коштів.

Правозахисниця Кеті О'Коннор із Національного жіночого правового центру застерегла, що нові ініціативи викликають серйозне занепокоєння. "Сама ідея того, що інформація про те, хто вагітний і на якому терміні перебуває жінка, може опинитися в руках федеральної влади, є дуже небезпечною", – сказала вона.

Нагадаємо, за оцінками незалежних дослідників, щороку у США таким чином народжується від 20 до 26 тисяч дітей, тоді як загалом у 2025 році в країні народилося близько 3,6 млн дітей, тож "пологовий туризм" залишається відносно рідкісним явищем.