Перша леді США повідомила про роботу з путіним над поверненням дітей із рф
Перша леді США Меланія Трамп у п'ятницю сказала, що має "відкритий канал спілкування" з господарем кремля владіміром путіним щодо дітей, які постраждали від російсько-української війни.
Під час короткої промови в Білому домі Меланія Трамп сказала, що путін відповів на її листа щодо долі дітей через повномасштабне вторгнення росії в Україну.
"Він відповів письмово, висловивши готовність безпосередньо співпрацювати зі мною та надавши детальну інформацію щодо українських дітей, які проживають в росії", – сказала вона.
Перша леді додала, що її представник безпосередньо співпрацює з оточенням путіна над возз'єднанням дітей, розлучених зі своїми сім'ями.
"Ми домовилися співпрацювати один з одним на благо всіх людей, залучених до цієї війни. До того ж, за останні 24 години до своїх родин повернулися вісім дітей", – додала Меланія Трамп.
За її словами, також ведеться робота щодо возз'єднання більшої кількості дітей у найближчому майбутньому.
Меланія Трамп написала "листа миру" путіну, в якому сказала йому, що "настав час". Цей лист очільнику кремля перед самітом на Алясці вручив Дональд Трамп.