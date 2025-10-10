Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Перша леді США повідомила про роботу з путіним над поверненням дітей із рф

10 жовтня 2025, 19:18
Wikipedia
Під час короткої промови в Білому домі Меланія Трамп сказала, що путін відповів на її листа щодо долі дітей через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Перша леді США Меланія Трамп у п'ятницю сказала, що має "відкритий канал спілкування" з господарем кремля владіміром путіним щодо дітей, які постраждали від російсько-української війни.

Про це повідомляє ABC News.

Під час короткої промови в Білому домі Меланія Трамп сказала, що путін відповів на її листа щодо долі дітей через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

"Він відповів письмово, висловивши готовність безпосередньо співпрацювати зі мною та надавши детальну інформацію щодо українських дітей, які проживають в росії", – сказала вона.

Перша леді додала, що її представник безпосередньо співпрацює з оточенням путіна над возз'єднанням дітей, розлучених зі своїми сім'ями.

"Ми домовилися співпрацювати один з одним на благо всіх людей, залучених до цієї війни. До того ж, за останні 24 години до своїх родин повернулися вісім дітей", – додала Меланія Трамп.

За її словами, також ведеться робота щодо возз'єднання більшої кількості дітей у найближчому майбутньому.

Меланія Трамп написала "листа миру" путіну, в якому сказала йому, що "настав час". Цей лист очільнику кремля перед самітом на Алясці вручив Дональд Трамп.

