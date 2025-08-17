Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Fox News показав, що саме Меланія Трамп писала в особистому листі путіну

17 серпня 2025, 12:49
Стало відомо, що перша леді США Меланія Трамп написала в "мирному листі" президенту росії путіну, який зустрівся з президентом США Трампом на Алясці, про викрадених українських дітей.
 
Про це інформує Fox News, яке ексклюзивно отримало його. 
 
Перша леді США зазначила, що "настав час захистити дітей і майбутні покоління в усьому світі" і що кожна дитина "має у своєму серці одні й ті самі тихі мрії" – про кохання, можливості та "безпеку від небезпеки".
 
Як ідеться в листі, обов'язком батьків є "плекати надію наступного покоління", тоді як лідери відповідальні за підтримку дітей.
 
"Безперечно, ми маємо прагнути намалювати світ, сповнений гідності, для всіх – щоб кожна душа могла прокинутися до миру, і щоб саме майбутнє було повністю захищене", – зауважила вона.
 
"Проста, але глибока концепція, пане путіне, з якою, я впевнена, ви погодитеся, полягає в тому, що нащадки кожного покоління починають своє життя із чистотою – невинністю, яка стоїть вище географії, уряду та ідеології", – підкреслила дружина президента США. 
 
Меланія Трамп наголосила що "у сучасному світі деякі діти змушені тихо сміятися, не торкаючись темряви навколо них – мовчазний виклик силам, які потенційно можуть претендувати на їхнє майбутнє".
 
"Пане путіне, ви можете самотужки відновити їхній мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто служитимете росії – ви служитимете самому людству. Така смілива ідея виходить за межі всіх людських розбіжностей, і ви, пане путіне, здатні втілити цю мрію в життя одним розчерком пера вже сьогодні. Настав час", – написала вона.
 

 

