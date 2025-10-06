Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Нова прем’єрка Литви здійснила перший візит до Києва та оголосила ініціативу допомоги українським дітям

06 жовтня 2025, 13:44
джерело x.com/IRuginiene
Разом із першою віцепрем’єркою України Юлією Свириденко вона вшанувала пам’ять загиблих захисників.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене прибула з першим закордонним візитом до Києва. Це також її перша поїздка в Україну у новій посаді.

На своїй сторінці в X політикиня опублікувала фото біля стіни пам’яті Михайлівського золотоверхого собору.
"Немає місця, яке було б кращим для мого першого візиту, аніж вільна незламна Україна", — написала Ругінене.

Разом із першою віцепрем’єркою України Юлією Свириденко вона вшанувала пам’ять загиблих захисників. Пізніше на спільній пресконференції Ругінене представила нову гуманітарну ініціативу — програму "Діти насамперед. Захистимо майбутнє України", що передбачає допомогу та реабілітацію дітей, яких викрадала росія та яких вдалося повернути на батьківщину.

"Ця тема для мене дуже важлива. У Литві ми добре пам’ятаємо радянські депортації до Сибіру, і саме тому хочемо допомогти українським дітям, які пережили викрадення та війну", — наголосила прем’єрка.

За її словами, програма спиратиметься на литовський досвід у сфері захисту прав дітей, а сама вона стане патронкою ініціативи.
"Разом із українською владою ми зробимо все можливе, щоб пом’якшити наслідки жахіть, яких зазнали українські діти", — додала Ругінене.

Нагадаємо, новий уряд Литви формувався на тлі скандалів довкола партії "Зоря Німану", яка погрожувала виходом з коаліції після того, як президент Гітанас Науседа відмовився затвердити кількох її кандидатів на міністерські посади.

Литвадітивійна в УкраїніЮлія Свириденковізит в УкраїнуІнга Ругінене

