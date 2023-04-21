Міноборони України та Естонії підписали меморандум про співпрацю

Це відбулося на полях засідання у форматі "Рамштайн".

Міністерство оборони України та Естонії підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

"Ми підписали меморандум про співпрацю між українським та естонським Міноборони. Поглиблюємо співпрацю на основі спільних цілей - миру та безпеки для наших країн і всього континенту", - написав Резніков.

Він наголосив, що Естонія була вірним союзником України з початку російського вторгнення.

"Я дякую народу Естонії та великому другові України міністру оборони Естонії Ганно Певкуру за видатний внесок у зміцнення нашої оборони та підтримку європейського та євроатлантичного погляду України", - додав Резніков.

Нагадаємо, Естонія схвалила новий пакет допомоги для України.