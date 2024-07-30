Міноборони Японії вперше передасть США ракети для Patriot

Токіо мав заборону на продаж зброї іншим країнам.

Японія вперше після послаблення правил експорту військового обладнання передасть США ракети-перехоплювачі PAC-3 власного виробництва для ЗРК Patriot.

Про це повідомляє телерадіокомпанія NHK.

Експорт будь-якого військового обладнання, виготовленого в Японії, місцевими законами був заборонений для передачі іншим державам.

В 2023 році уряд Японії вніс зміни до керівних принципів оборонного експорту й дозволив передавати військове обладнання, вироблене в країні за ліцензією іноземної компанії, до країни, де знаходиться ліцензіар. Оскільки PAC-3 виробляються в Японії за ліцензією американської корпорації Lockheed Martin, їх поставки до США відповідають новим правилам.

Підприємства Японії виробляють ракети-перехоплювачі для систем ППО, включно із ЗРК Patriot, майже 20 років, але всі передають Повітряним силам самооборони Японії.

Теперішня угода, укладена Міністерством оборони країни з американською стороною, стала першим випадком, коли Японія передає військове обладнання, ракети PAC-3, відповідно до переглянутих керівних принципів.

В Токіо не розкрили, скільки перехоплювачів буде відправлено до США, лише зауважили, що загальна вартість угоди становить близько $19,5 мільйонів.

У повідомленні зазначається, що експорт до США виготовлених у Японії ракет PAC-3 відбувається в той час, коли Сполучені Штати відчувають дефіцит таких перехоплювачів через передачу великої кількості цих ракет Україні для захисту від російських атак.

Ми також писали, що поглиблення військового співробітництва росії з Північною Кореєю спонукає Японію до тісніших зв'язків з НАТО.