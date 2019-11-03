Мінрегіон розробить проекти для дообладнання шкіл теплими туалетами, - Гриневич

У цих проектах буде враховуватися і величина шкіл, і їхні технічні умови

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України має намір розробити типові проекти для дообладнання шкіл внутрішніми вбиральнями.

Так, зокрема, Волинська область 2019 року планує дооблаштувати 43 школи внутрішніми туалетами, на це держава виділила 267,3 млн гривень у країні загалом, а для Волині - 16,9 млн гривень, повідомляє сайт Міністерства освіти і науки. Про це йшлося під час зустрічі Гриневич і голови Волинської обласної державної адміністрації Олександра Савченка.

Міністр зазначила, що зустрілася із заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Левом Парцхаладзе, з яким домовилася про розробку окремих технологічних рішень для ефективної реалізації цього проекту.

"Ми знаємо про цю проблему, дуже багато нюансів технологічних рішень. Саме тому ми домовилися з Мінрегіоном, що вони розроблять типові проекти для дообладнання шкіл внутрішніми вбиральнями. У цих проектах буде враховуватися і величина шкіл, і їхні технічні умови. Це повинно допомогти пошуку оптимальних рішень", - сказала Гриневич.

Нагадаємо, що в 10% українських шкіл туалети для школярів розташовані на вулиці.