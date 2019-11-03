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Мінрегіон розробить проекти для дообладнання шкіл теплими туалетами, - Гриневич

У цих проектах буде враховуватися і величина шкіл, і їхні технічні умови
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України має намір розробити типові проекти для дообладнання шкіл внутрішніми вбиральнями.
Мінрегіон розробить проекти для дообладнання шкіл теплими туалетами, - Гриневич Фото: humanrights.org.ua

Так, зокрема, Волинська область 2019 року планує дооблаштувати 43 школи внутрішніми туалетами, на це держава виділила 267,3 млн гривень у країні загалом, а для Волині - 16,9 млн гривень, повідомляє сайт Міністерства освіти і науки. Про це йшлося під час зустрічі Гриневич і голови Волинської обласної державної адміністрації Олександра Савченка.

Міністр зазначила, що зустрілася із заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Левом Парцхаладзе, з яким домовилася про розробку окремих технологічних рішень для ефективної реалізації цього проекту.

"Ми знаємо про цю проблему, дуже багато нюансів технологічних рішень. Саме тому ми домовилися з Мінрегіоном, що вони розроблять типові проекти для дообладнання шкіл внутрішніми вбиральнями. У цих проектах буде враховуватися і величина шкіл, і їхні технічні умови. Це повинно допомогти пошуку оптимальних рішень", - сказала Гриневич.

Нагадаємо, що в 10% українських шкіл туалети для школярів розташовані на вулиці.

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11 03 2019 13:52
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