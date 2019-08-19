ПОЛІТИКА НОВИНИВ Україні близько 40% будівель шкіл перебувають у незадовільному стані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінрегіон заявив про незадовільний стан 40% будівель шкіл
Майже всі непридатні для дітей з інвалідністю
Фото: pixabay.com
"У нас приблизно 40% будівель шкіл у незадовільному стані", - сказав Лев Парцхаладзе, повідомляє LB.ua.
Окрім того, за його словами, 90% шкіл повністю не передбачені для дітей з інвалідністю, 10% шкіл - без туалетів у приміщенні, у 50% міських шкіл діти вчаться в переповнених установах і є друга зміна, в 47% шкіл температура взимку не перевищує +16°, а 30% сільських шкіл є малокомплектними.
Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про реєстр сертифікатів педагогічних працівників, які успішно пройшли сертифікацію.
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