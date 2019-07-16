НОВИНИМіністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про реєстр сертифікатів педагогічних працівників, які успішно пройшли сертифікацію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОН висунуло на громадське обговорення проєкт сертифікації вчителів
Сертифіковані педагоги будуть в єдиному електронному реєстрі
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"У Реєстрі розміщена наступна інформація про кожен сертифікат: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та посада, номер сертифіката, дата його видачі і закінчення терміну дії", - сказано в документі, який опублікований на сайті МОН.
Доступ до реєстру матимуть як юридичні, так і фізичні особи, а також об'єднання громадян без статусу юридичної особи. Реєстр сертифікатів педагогічних працівників буде розміщуватися в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Нагадаємо, міністерка освіти та науки Лілія Гриневич погодила кандидатуру освітнього омбудсмена - ним стане Сергій Горбачов, вчитель медіаграмотності, директор спеціалізованої школи № 148 Києва.
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16 07 2019 15:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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