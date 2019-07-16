МОН висунуло на громадське обговорення проєкт сертифікації вчителів

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про реєстр сертифікатів педагогічних працівників, які успішно пройшли сертифікацію.

"У Реєстрі розміщена наступна інформація про кожен сертифікат: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та посада, номер сертифіката, дата його видачі і закінчення терміну дії", - сказано в документі, який опублікований на сайті МОН.

Доступ до реєстру матимуть як юридичні, так і фізичні особи, а також об'єднання громадян без статусу юридичної особи. Реєстр сертифікатів педагогічних працівників буде розміщуватися в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Нагадаємо, міністерка освіти та науки Лілія Гриневич погодила кандидатуру освітнього омбудсмена - ним стане Сергій Горбачов, вчитель медіаграмотності, директор спеціалізованої школи № 148 Києва.