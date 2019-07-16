Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

МОН висунуло на громадське обговорення проєкт сертифікації вчителів

Сертифіковані педагоги будуть в єдиному електронному реєстрі
Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про реєстр сертифікатів педагогічних працівників, які успішно пройшли сертифікацію.
МОН висунуло на громадське обговорення проєкт сертифікації вчителів Какой миф должны придумать украинские учителя о Януковиче и Ахметове? Фото: novesti.com

"У Реєстрі розміщена наступна інформація про кожен сертифікат: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та посада, номер сертифіката, дата його видачі і закінчення терміну дії", - сказано в документі, який опублікований на сайті МОН.

Доступ до реєстру матимуть як юридичні, так і фізичні особи, а також об'єднання громадян без статусу юридичної особи. Реєстр сертифікатів педагогічних працівників буде розміщуватися в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Нагадаємо, міністерка освіти та науки Лілія Гриневич погодила кандидатуру освітнього омбудсмена - ним стане Сергій Горбачов, вчитель медіаграмотності, директор спеціалізованої школи № 148 Києва.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 07 2019 15:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.