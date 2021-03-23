Мінцифри спільно з оператором зв’язку підвищуватимуть цифрову грамотність населення - меморандум Меморандум допоможе відомству досягнути цілі проєкту Дія.Цифрова освіта

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з оператором Vodаfone Україна: створюватимуть освітні програми щодо кібербезпеки, протидії кіберзагрозам та шахрайству.

Фото: slon.ru

Відомство разом із компанією працюватиме над освітнім напрямком, тобто над створенням освітнього контенту, програм та матеріалів з цифрової безпеки, повідомляє "Економічна правда". Зокрема планується розробити універсальний базовий курс з основ математики для школярів та осіб без технічної освіти. Окремим напрямом співпраці є підготовка спеціалістів нових цифрових професій, зокрема: аналітика великих даних (Big Data), інтернет речей (IoT), інтернет поведінки (IoB). У Мінцифрі додали, що меморандум допоможе відомству досягнути цілі проєкту Дія.Цифрова освіта. Нагадаємо, що Мінцифри створює онлайн-платформу для освітніх курсів

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