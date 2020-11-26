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Мінцифри створило план цифрової трансформації для кожного міністерства

Міністерство цифрової трансформації створило план цифрової трансформації кожного міністерства на наступний рік.
Мінцифри створило план цифрової трансформації для кожного міністерства print screen: youtube

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час виступу на Personal Democracy Forum Ukraine 2020.

"Ми створили план цифрової трансформації для кожного міністерства на наступний рік і забюджетували його. Наше міністерство отримає фінансування на наступний рік, коли буде прийнято бюджет у другому читанні. І тепер ми запроваджуємо єдиний підхід до управління проєктами з цифрової трансформації в кожному міністерстві", - розповів Федоров.

Він додав, що також буде створений спеціальний публічний дашборд з усіма проєктами цифрової трансформації, що впроваджуються в Україні. За словами Федорова, кожен матиме змогу ознайомитися з цим дашбордом і отримати інформацію щодо того, на якій стадії перебуває той чи інший проєкт, коли буде запущена якась конкретна послуга та хто відповідає за ці проєкти.

"Тобто ми створюємо таку систему координат, яка стимулює розвиватися і менеджерів і реалізовувати проєкти", - зазначив віцепрем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, Мінцифри вже заощадило на закупівлях 2,8 млрд грн, ліквідувало схему із «податковими скрутками», а це 2 млрд грн додаткових щомісячних надходжень. Економія завдяки електронним послугам — близько 495 млн грн на рік, антикорупційний ефект — 841 млн грн.

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26 11 2020 11:04
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