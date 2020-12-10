Мінцифри збирає "білих" хакерів для пошуку вразливостей в "Дії"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував проведення Bug Bounty (пошуку вразливостей) додатку "Дія" в листопаді, для цієї програми зроблять окрему копію додатку, будь-які зміни в якій не вплинуть на роботу основної мережі.

Як передає "Економічна правда", Федоров про це сказав у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає AIN.UA.

"Є така світова практика, вона називається Bug Bounty. Я обіцяв це зробити і запустити. Ми з листопада місяця запускаємо Bug Bounty, збираємо "білих" хакерів, робимо копію "Дія" та даємо можливість її зламати. Це не публічний захід, але ми запрошуємо всіх, будемо це анонсувати і робити", - пояснив Федоров.

За його словами, Bug Bounty зможе підвищити рівень довіри до "Дія".

"Дуже багато аудитів пройшли, але саме від таких заходів як Bug Bounty з'являється довіра до продукту. Це цивілізований підхід, коли офіційно роблять такий захід, в якому можуть взяти участь білі хакери", - додав міністр.

Нагадаємо, що раніе "Нова пошта" почала приймати застосунок "Дія" для ідентифікації клієнтів.