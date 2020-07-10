"Нова пошта" почала приймати застосунок "Дія" для ідентифікації клієнтів

За допомогою застосунку "Дія" клієнти "Нової пошти" зможуть пройти процедуру верифікації під час здійснення фінансових операцій на суму від 5 тис. грн.

Логістична компанія "Нова пошта" з 5 жовтня 2020 року почала приймати електронні документи застосунку "Дія" для ідентифікації та верифікації особи під час надання послуг, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це означає, що тепер клієнти компанії, які отримують посилки, вантажі та грошові перекази у відділенні, на прохання оператора пред'явити документи, що засвідчують особу, можуть надати замість паперових електронні версії паспорта громадянина України (ID-картки), закордонного паспорта або водійські права з мобільного застосунку "Дія" версії 2.0 і вище", - повідомила компанія.

Крім того, за допомогою застосунку "Дія" клієнти "Нової пошти" зможуть пройти процедуру верифікації під час здійснення фінансових операцій на суму від 5 тис. грн, як того вимагає законодавство про фінмоніторинг, згідно з яким оператор відділення раз на рік зобов'язаний зробити копію паспорта, завірити його у клієнта і завантажити в систему.

"ІТ-команда групи компаній "Нова пошта" провела спільну роботу з Міністерством цифрової трансформації. Ми стали одними з перших, хто протестував нову версію програми, яка дає змогу зчитувати документи за допомогою сканера оператора. Завдяки спільним зусиллям ми отримали технічну можливість приймати електронні документи із застосунку "Дія", - наголосив СЕО "Нова пошта" Олександр Бульба, слова якого наводить прес-служба компанії.

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