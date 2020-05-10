Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Українцям дозволили відкривати банківські рахунки з паспортом у додатку "Дія"

Нацбанк дозволив пред’являти їх у цифровому варіанті через додаток "Дія"
Українці тепер зможуть фізично не надавати банку ID-картку або біометричний закордонний паспорт під час дистанційного відкриття рахунку.
Українцям дозволили відкривати банківські рахунки з паспортом у додатку "Дія" Фото: з вільних джерел

Про це повідомила пресслужба НБУ, зазначає "Громадське". 

Скористатися такою функцією зможуть усі, хто має біометричні документи - ID-картку та закордонний паспорт. Для цього потрібно встановити застосунок "Дія" на смартфон та отримати там цифровий паспорт за допомогою системи BankID.

Як це працює?

Банки почнуть користуватися новим методом після того, як підключаться до системи Міністерства цифрової трансформації. В уряді планують запустити механізм після тестування функціоналу. Водночас банкам знадобиться час для підключення та налаштування процесів.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, наразі в Україні у реєстрах близько 3,5 млн ID-карток, які українці отримували з 2016 року, та близько 17 млн біометричних закордонних паспортів.

Загалом процес виглядатиме так:

  • банк запропонує клієнту ідентифікуватися в «Дії» через систему BankID;

  • після ідентифікації у клієнта з’являться цифрові документи;

  • банк отримає дані з них та додатково здійснить фотофіксацію клієнта методом розпізнавання реальності людини;

  • після цього клієнт зможе користуватися послугами банку.

  • Також клієнт зможе поділитися копією цифрового паспорта або закордонного цифрового паспорта і у відділенні банку.

Це зменшить час на обслуговування клієнта, адже не потрібно буде робити копії документів, як це відбувається зараз.

Що таке цифровий паспорт?

Цифровий паспорт - це цифровий аналог паперових документів у мобільному застосунку "Дія". У електронному вигляді відображається інформація, яку містить ID-картка та біометричний закордонний паспорт. Цифровий паспорт надійніший, ніж звичайний паперовий, та не менш надійний, ніж його пластиковий аналог. Він дає можливість отримувати дані про користувача із офіційних державних реєстрів.

Нагадаємо, що в Україні проаналізують вплив відкриття даних на різні галузі економіки

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 10 2020 11:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.