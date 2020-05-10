Українцям дозволили відкривати банківські рахунки з паспортом у додатку "Дія"

Нацбанк дозволив пред’являти їх у цифровому варіанті через додаток "Дія"

Українці тепер зможуть фізично не надавати банку ID-картку або біометричний закордонний паспорт під час дистанційного відкриття рахунку.

Про це повідомила пресслужба НБУ, зазначає "Громадське".

Скористатися такою функцією зможуть усі, хто має біометричні документи - ID-картку та закордонний паспорт. Для цього потрібно встановити застосунок "Дія" на смартфон та отримати там цифровий паспорт за допомогою системи BankID.

Як це працює?

Банки почнуть користуватися новим методом після того, як підключаться до системи Міністерства цифрової трансформації. В уряді планують запустити механізм після тестування функціоналу. Водночас банкам знадобиться час для підключення та налаштування процесів.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, наразі в Україні у реєстрах близько 3,5 млн ID-карток, які українці отримували з 2016 року, та близько 17 млн біометричних закордонних паспортів.

Загалом процес виглядатиме так:

банк запропонує клієнту ідентифікуватися в «Дії» через систему BankID;

після ідентифікації у клієнта з’являться цифрові документи;

банк отримає дані з них та додатково здійснить фотофіксацію клієнта методом розпізнавання реальності людини;

після цього клієнт зможе користуватися послугами банку.

Також клієнт зможе поділитися копією цифрового паспорта або закордонного цифрового паспорта і у відділенні банку.

Це зменшить час на обслуговування клієнта, адже не потрібно буде робити копії документів, як це відбувається зараз.