У Мінветеранів вийшов перший соціальний ролик з циклу "Ти зможеш!", - ВІДЕО
“Україна все зможе завдяки Вам, ветерани! Це без сумнівів і обговорень. Це істина. Саме завдяки ветеранам, які пішли на фронт ми маємо можливість жити, творити, працювати. Вони захистили нас та наших дітей, їм ми завдячуємо мирним небом над головою. До Дня захисту дітей ми присвятили соціальний відео ролик про наших ветеранів-захисників”, - написала міністрка у справах ветеранів Ірина Фріз у Facebook.
За її словами, у цьому відео є справжній герой – Вадим Мазніченко, який пішов воювати у 2014-ому році в лавах 79-ої аеромобільної бригади.
Фріз нагадала, що Мазніченко отримав надважкі поранення, втратив руку та ногу, але не здався “і є яскравим прикладом, що якщо він зміг то й ми, вся Україна має долати всі труднощі і йти вперед до мрії”.
“Дякую і пишаюсь нашими ветеранами. Окремо дякую тим, хто взяв участь у зйомках”, - зазначила вона.
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