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У Мінветеранів вийшов перший соціальний ролик з циклу "Ти зможеш!", - ВІДЕО

Міністерство у справах ветеранів створило соціальний ролик про українських ветеранів-захисників з трисерійного циклу "Ти зможеш!"
Міністрка уточнила, що цей ролик - це лише перше відео з трисерійного циклу "Ти зможеш!".
У Мінветеранів вийшов перший соціальний ролик з циклу "Ти зможеш!", - ВІДЕО Фото: з особистого архіву Олександра Терещенка

“Україна все зможе завдяки Вам, ветерани! Це без сумнівів і обговорень. Це істина. Саме завдяки ветеранам, які пішли на фронт ми маємо можливість жити, творити, працювати. Вони захистили нас та наших дітей, їм ми завдячуємо мирним небом над головою. До Дня захисту дітей ми присвятили соціальний відео ролик про наших ветеранів-захисників”, - написала міністрка у справах ветеранів Ірина Фріз у Facebook.

За її словами, у цьому відео є справжній герой – Вадим Мазніченко, який пішов воювати у 2014-ому році в лавах 79-ої аеромобільної бригади.

Фріз нагадала, що Мазніченко отримав надважкі поранення, втратив руку та ногу, але не здався “і є яскравим прикладом, що якщо він зміг то й ми, вся Україна має долати всі труднощі і йти вперед до мрії”.

“Дякую і пишаюсь нашими ветеранами. Окремо дякую тим, хто взяв участь у зйомках”, - зазначила вона.

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01 06 2019 12:50
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