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Мінвідновлення провело термінові переговори з Польщею через блокаду пасажирського транспорту

19 лютого 2024, 10:38
Мінвідновлення провело термінові переговори з Польщею через блокаду пасажирського транспорту
Фото: LRT
Віцепрем’єр з відновлення і міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой через блокаду польськими протестувальникам пасажирського транспорту.

Про це прес-служба Мінвідновлення написала на Facebook-сторінці.

"Блокування кордону – це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу на ім’я Росія. Жінки та діти, що шукали прихистку від війни і в силу різних причин повертаються додому не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів", - йдеться в дописі. 

Кубраков заявив, що подібні акції і приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами для розбурювання штучного конфлікту між нашими країнами.

"Ми очікуємо на конкретні дії польських колег, щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом", - вважає віцепрем’єр.

Наразі заступник міністра Сергій Деркач перебуває на зв’язку із заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем та наголошує, що попри припинення блокади з боку польських перевізників, ситуація на кордоні ще критична.

Польська сторона наразі блокує 6 пунктів пропуску: "Ягодин – Дорогуськ", "Угринів – Долгобичув", "Устилуг – Зосін", "Шегині – Медика", "Рава-Руська – Гребенне" та "Краківець – Корчова". 

Найкритичніша ситуація на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", де взагалі припинився рух вантажного транспорту та не пропускаються гуманітарні, швидкопсувні вантажі і паливо. 

Через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, що їдуть за критично необхідними товарами. 

"Посольство України в Польщі 24/7 на зв’язку з польською поліцією та прикордонною службою і негайно реагує на повідомлення про спроби блокади пасажирського транспорту", – розказали в Мінвідновленні. 

На територій Польщі на дорозі очікують близько 3 тисяч вантажівок.

Нагадаємо, що вчора поляки повністю заблокували рух на КПП "Ягодин – Дорогуськ": намагаються зупинити рух потягів і автобусів.

 

ПольщакордонблокадаМінвідновлення

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