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Мін'юст направив Росії ноту з вимогою звільнити 113 засуджених українців

Зазначені громадяни незаконно позбавлені свободи і права відбувати покарання на території України
Міністерство юстиції України направило Росії ноту з вимогою негайно передати 113 засуджених українців.
Мін Фото: newsradio.com.ua

"Україна направила ноту РФ з вимогою передати українським компетентним органам 113 громадян України, яких незаконно утримують на території РФ і тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіці Крим - порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та міжнародного права людини", - повідомляє LB.ua.

Відзначають, що в Мін'юст надійшли звернення громадян, засуджених вироками українських судів, які після анексії Криму були змушені відбувати покарання на території Криму або переведені на територію РФ.

"Відповідно до ст. 1 закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", територія Криму є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. Функціонування на тимчасово окупованій території судів, які виносять рішення іменем Російської Федерації, а також здійснення ними правосуддя відповідно до російського процесуального та матеріального права не має правових наслідків за законодавством України. Зазначені громадяни України незаконно позбавлені свободи і права відбувати покарання на території України за злочини, вчинені ними на території України, за які вони засуджені відповідно до законодавства РФ", - підкреслили в Мін'юсті.

Згідно з ч. 3 ст. 5 закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", відповідальність за порушення визначених Конституцією і законами України прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованій території півострова покладається на Росію як державу-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права.

Таким чином, Україна вимагає від РФ негайного повернення своїх громадян і вимагає забезпечити їм можливість відбувати покарання, призначене українськими судами, на території України, а також реалізувати своє право на розгляд справи встановленим законом України судом.

Нагадаємо, що бойовики у Щасті передали українській стороні 60 громадян, які перебували в пенітенціарних установах тимчасово окупованої Луганщини. Вони продовжать відбувати покарання на підконтрольній уряду території.

 
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04 04 2019 13:59
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