Україна забрала з тимчасово окупованих територій 60 ув'язнених

За останні три місяці українській стороні вдалося перемістити з непідконтрольної Уряду України території Луганської області 135 ув’язнених

Бойовики у Щасті передали українській стороні 60 громадян, які перебували в пенітенціарних установах тимчасово окупованої Луганщини. Вони продовжать відбувати покарання на підконтрольній уряду території.

"Сьогодні у містечку Щастя нам передали 60 засуджених, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області, для продовження відбування покарання на підконтрольній Уряду України території. У лютому ми вже забирали 33 засуджених, а в грудні минулого року 42", - повідомляє Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

Денісова наголосила, що за останні три місяці українській стороні вдалося перемістити з непідконтрольної Уряду України території Луганської області 135 ув’язнених, 22 з яких - вже звільнено у зв’язку із закінченням строку відбування покарання.



Фото:Facebook

"4 особи, у тому числі жінка, серед 60-ти переміщених сьогодні осіб - перебували більш ніж 9 років в пенітенціарних закладах на тимчасово окупованій території Луганської області без рішення суду. Тобто, їх вину не було доведено у законному порядку. Це є грубим порушенням їх прав на справедливий суд", - зазначила омбудсмен.



Фото:Facebook

Вона зауважила, що робота з переміщення громадян України, які виявили бажання відбувати покарання на вільній території і тих, чиї строки ув'язнення спливли, триває.

"Наш наступний візит до Луганської області сплановано на кінець квітня. Ми знову заберемо 60 ув‘язнених", - повідомила омбудсмен.



Фото:Facebook

Також Людмила Денісова обговорила питання щодо можливості передачі засуджених, адреса реєстрації яких на територорії непідконтрольній українському Уряду або на території тимчасово окупованого Криму.

"Також акцентувала увагу, щоб перш за все було розглянуто звернення тих громадян, які спрямовано безпосередньо мені як Уповноваженому з прав людини в Україні", - додала омбудсмен.

Нагадаємо, що Україна готова впродовж найближчих днів передати Росії 25 її громадян в обмін на українців, а також помилувати 72 бойовиків в обмін на 19 цивільних і військових українців, утримуваних на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.