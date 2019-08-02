Мін'юст не зміг перевірити документи оцінювача "рюкзаків Авакова", бо їх вилучила поліція

Усі документи були вилучені у листопаді 2018 року

Міністерство юстиції не змогло перевірити роботу судового експерта Надії Бугрової, яка оцінювала якість так званих "рюкзаків Авакова".

"За словами представниці Міністерства юстиції, яка прийшла до офісу Бугрової, у неї вперше така ситуація, коли в експертів немає експертних висновків та журналу реєстрації. Саме тому представниця Мін’юсту не проводила перевірку і заявила, що їй потрібно проконсультуватися з керівництвом", - повідомляє ЦПК.

Після цього представниця Міністерства складе відповідний акт. Однак вона не пояснила про що в ньому буде йтися.

Також Надія Бугрова вручила перевіряльниці лист, у якому йдеться про неможливість надання для перевірки документів через їх вилучення поліцією.

Зазначається, що усі документи були вилучені у листопаді 2018 року, коли до Надії Бугрової прийшли з обшуком додому та до офісу слідчі з поліції Хмельницької області.

"Обшук обгрунтували тим, що експертка нібито колись оцінювала майно Міністерства оборони та занижувала його вартість. Проте це не відповідало дійсності, адже Надія Бугрова ніколи не проводила такої оцінки майна Міноборони", - зауважують у ЦПК.

Нагадаємо, 12 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ту частину справи "рюкзаків Авакова", в якій фігурують син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков і екс-заступник голови МВС Сергій Чеботар. Постанова суду закриває справу, знімає всі запобіжні заходи та повертає всі арештовані раніше речі.

Останньому підозрюваному у так званій "справі рюкзаків" про розкрадання коштів Володимиру Литвину пом'якшили статтю обвинувачення. Його засудили до п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки.