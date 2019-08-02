Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Мін'юст не зміг перевірити документи оцінювача "рюкзаків Авакова", бо їх вилучила поліція

Усі документи були вилучені у листопаді 2018 року
Міністерство юстиції не змогло перевірити роботу судового експерта Надії Бугрової, яка оцінювала якість так званих "рюкзаків Авакова".
Мін Фото: gordonua.com

"За словами представниці Міністерства юстиції, яка прийшла до офісу Бугрової, у неї вперше така ситуація, коли в експертів немає експертних висновків та журналу реєстрації. Саме тому представниця Мін’юсту не проводила перевірку і заявила, що їй потрібно проконсультуватися з керівництвом", - повідомляє ЦПК.

Після цього представниця Міністерства складе відповідний акт. Однак вона не пояснила про що в ньому буде йтися.

Також Надія Бугрова вручила перевіряльниці лист, у якому йдеться про неможливість надання для перевірки документів через  їх вилучення поліцією.

Зазначається, що усі документи були вилучені у листопаді 2018 року, коли до Надії Бугрової прийшли з обшуком додому та до офісу слідчі з поліції Хмельницької області.

"Обшук обгрунтували тим, що експертка нібито колись оцінювала майно Міністерства оборони та занижувала його вартість. Проте це не відповідало дійсності, адже Надія Бугрова ніколи не проводила такої оцінки майна Міноборони", - зауважують у ЦПК.

Нагадаємо, 12 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ту частину справи "рюкзаків Авакова", в якій фігурують син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков і екс-заступник голови МВС Сергій Чеботар. Постанова суду закриває справу, знімає всі запобіжні заходи та повертає всі арештовані раніше речі.

Останньому підозрюваному у так званій "справі рюкзаків" про розкрадання коштів Володимиру Литвину пом'якшили статтю обвинувачення. Його засудили до п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 02 2019 20:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.