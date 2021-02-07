Мін'юст США ввів мораторій на смертні кари на федеральному рівні

Міністерство юстиції США оголосило про запровадження мораторію на смертні кари на федеральному рівні. Їх відновили у липні 2020 року.

Про це заявив генеральний прокурор США Меррік Ґарланд, повідомляє "Громадське".

"Міністерство юстиції має забезпечити, щоб у федеральній системі кримінального правосуддя кожній людині не лише надавалися права, гарантовані конституцією та законами Сполучених Штатів, але й ставилися до них справедливо та гуманно", - йдеться у заяві Ґарланда.

Відомство нагадує, що за останні два роки департамент правосуддя Мін'юсту вніс низку змін в політику щодо смертної кари і здійснив перші страти на федеральному рівні майже за два десятиліття.

Натомість генеральний прокурор доручає провести огляд такої політики, у межах якого слід здійснити зокрема консультації з широким колом зацікавлених сторін: федеральними агентствами та медичними експертами. Поки відбуватиметься цей огляд, страт на федеральному рівні не буде.

У липні 2019-го генеральний прокурор США Вільям Барр оголосив про поновлення найвищої міри покарання на федеральному рівні - "аби встановити справедливість щодо жертв найжахливіших злочинів". Про необхідність застосування найвищої міри покарання говорив і тодішній президент Дональд Трамп.

Зрештою у липні 2017 року у США ввели першу за 17 років смертельну ін'єкцію. Відтоді у країні провели 13 федеральних страт. Останню із них здійснили за кілька днів до складання своїх повноважень Трампом. Таким чином він став президентом, під час каденції якого провели найбільше страт з XIX століття.

Натомість новий президент США Джо Байден є противником здійснення смертних кар. Зокрема, представник Білого дому Ендрю Бейтс сказав, що Байден "задоволений тим, що генеральний прокурор робить ці кроки", і підкреслив, що президент "серйозно стурбований стратами й тим, як вони застосовуються".

Відповідно до законодавства, у США є злочини, за які карають на рівні окремого штату та за його законами, а є так звані федеральні. За них злочинця карають відповідно до загальнодержавних, або федеральних, законів.

Певні правопорушення, як-от підробка валюти або поштові крадіжки, автоматично розглядають на федеральному рівні. Те саме стосується випадків, коли США є стороною у справі. За деякі особливо серйозні злочини - наприклад, вбивство із застосуванням зброї масового знищення, вбивство високопосадовця, держзраду, масштабний обіг наркотиків або шпигунство - федеральне законодавство передбачає смертну кару.

Нагадаємо, що у США вперше за майже 70 років стратили жінку на федеральному рівні. У Федеральній в'язниці Терре-Хот у штаті Індіана 13 січня зробили смертельну ін'єкцію 52-річній Лізі Монтгомері, засудженій за вбивство жінки та викрадення дитини.