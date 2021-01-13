У США вперше за майже 70 років стратили жінку на федеральному рівні

У Федеральній в'язниці Терре-Хот у штаті Індіана 13 січня зробили смертельну ін'єкцію 52-річній Лізі Монтгомері, засудженій за вбивство жінки та викрадення дитини.

Це перша страта жінки на федеральному рівні за останні майже 70 років, повідомляє "Громадське".

За словами свідків, жінка, яка стояла поруч з Монтгомері під час страти, зняла з неї маску та запитала, чи хоче вона щось сказати. Засуджена сказала, що ні й більше нічого не сказала.

Страта, яку відкладали двічі

Вперше виконання вироку відклали у грудні через коронавірус в адвокатів, вдруге - у січні через рішення суду.

У вівторок, 12 січня, суддя Джеймс Хенлон з окружного суду США Південного округу Індіани зупинив страту до з'ясування психічного стану Монтгомері. Адвокати заявляли, що в обвинуваченої ушкодження головного мозку та психічне захворювання, "яке погіршилося сексуальними тортурами, яким вона піддавалася з боку опікунів".

Адвокати апелювали до законодавства, яке забороняє страчувати людей, які через психічну хворобу не розуміють підстав для страти, передає CNN.

Водночас Верховний суд відновив проведення страти, відмовивши адвокатам у проханні провести проведенні засідання для встановлення психічного стану Монтгомері.

Зазначимо, останньою страченою жінкою на федеральному рівні у США була Бонні Хіді, яка померла в газовій камері в Міссурі у 1953 році.

Нагадаємо, що смертельну ін'єкцію для жінки мали зробити 12 січня 2021 року.