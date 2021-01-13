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У США вперше за майже 70 років стратили жінку на федеральному рівні

Виконання вироку відкладали двічі
У Федеральній в'язниці Терре-Хот у штаті Індіана 13 січня зробили смертельну ін'єкцію 52-річній Лізі Монтгомері, засудженій за вбивство жінки та викрадення дитини.
У США вперше за майже 70 років стратили жінку на федеральному рівні Фото: dt.ua

Це перша страта жінки на федеральному рівні за останні майже 70 років, повідомляє "Громадське".

За словами свідків, жінка, яка стояла поруч з Монтгомері під час страти, зняла з неї маску та запитала, чи хоче вона щось сказати. Засуджена сказала, що ні й більше нічого не сказала.

Страта, яку відкладали двічі

Вперше виконання вироку відклали у грудні через коронавірус в адвокатів, вдруге - у січні через рішення суду.

У вівторок, 12 січня, суддя Джеймс Хенлон з окружного суду США Південного округу Індіани зупинив страту до з'ясування психічного стану Монтгомері. Адвокати заявляли, що в обвинуваченої ушкодження головного мозку та психічне захворювання, "яке погіршилося сексуальними тортурами, яким вона піддавалася з боку опікунів".

Адвокати апелювали до законодавства, яке забороняє страчувати людей, які через психічну хворобу не розуміють підстав для страти, передає CNN.

Водночас Верховний суд відновив проведення страти, відмовивши адвокатам у проханні провести проведенні засідання для встановлення психічного стану Монтгомері.

Зазначимо, останньою страченою жінкою на федеральному рівні у США була Бонні Хіді, яка померла в газовій камері в Міссурі у 1953 році.

Нагадаємо, що смертельну ін'єкцію для жінки мали зробити 12 січня 2021 року.

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13 01 2021 10:33
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