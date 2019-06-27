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Мін’юст відмовився розкривати деталі видачі політв’язня Літвінова з Росії в Україну

"Зміст матеріалів судової справи та детальна інформація щодо цієї особи є конфіденційною і містить персональні дані, які захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", та не можуть поширюватися без згоди суб'єкта персональних даних"
Міністерство юстиції не розкрило деталі передачі з Росії в Україну політв’язня Сергія Літвінова, який продовжує відбувати покарання в Харкові після того, як його засудили в Росії до майже 9 років в’язниці за сфабрикованими звинуваченнями.
Мін’юст відмовився розкривати деталі видачі політв’язня Літвінова з Росії в Україну Фото: Олександр Назаров/Громадське

У відомстві підтвердили, що "компетентні органи Росії" передали Літвінова Україні, проте інші деталі справи не розкрили, повідомляє "Громадське".

"Зміст матеріалів судової справи та детальна інформація щодо цієї особи є конфіденційною і містить персональні дані, які захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", та не можуть поширюватися без згоди суб'єкта персональних даних", - йдеться у відповіді міністерства.

Літвінов вже чотири місяці перебуває в колонії в Харкові після передачі РФ. У Росії він відсидів п'ять років у в’язниці - політв’язня засудили на 8,6 роки за нібито розбій, хоча спочатку хотіли засудили на 25 років за вбивство неіснуючих насправді людей на Луганщині, коли Літвінов був у складі батальйону "Дніпро-1".

Нагадаємо, що політв’язеню Євгенові Панову не надають меддопомоги та тримають в інформаційній ізоляції

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27 06 2019 18:45
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