Мін’юст відмовився розкривати деталі видачі політв’язня Літвінова з Росії в Україну
У відомстві підтвердили, що "компетентні органи Росії" передали Літвінова Україні, проте інші деталі справи не розкрили, повідомляє "Громадське".
"Зміст матеріалів судової справи та детальна інформація щодо цієї особи є конфіденційною і містить персональні дані, які захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", та не можуть поширюватися без згоди суб'єкта персональних даних", - йдеться у відповіді міністерства.
Літвінов вже чотири місяці перебуває в колонії в Харкові після передачі РФ. У Росії він відсидів п'ять років у в’язниці - політв’язня засудили на 8,6 роки за нібито розбій, хоча спочатку хотіли засудили на 25 років за вбивство неіснуючих насправді людей на Луганщині, коли Літвінов був у складі батальйону "Дніпро-1".
Нагадаємо, що політв’язеню Євгенові Панову не надають меддопомоги та тримають в інформаційній ізоляції.
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