Місія МВФ прибула в Україну
"У нас зараз приїхала в Україну місія МВФ, з якою мої колеги почали переговори", - повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформують "Українські Новини".
Прем'єр упевнений, що під час переговорів буде досягнуто угод з усіх питань. Він також уточнив, що місія пробуде в Україні до 24 вересня.
Раніше МВФ повідомив, що має намір продовжити переговори щодо співпраці з Україною у другій половині вересня - після призначення нового Кабміну.
У жовтні 2018 року Україна і МВФ домовилися про нову програму stand by. Нова програма з доступом до $3,9 млрд послужить основою для економічної політики уряду у 2019 році. Вона буде зосереджена на продовженні фінансової консолідації та зниженні інфляції, а також реформах для зміцнення податкового адміністрування, фінансового сектору і енергетичного сектору.
Востаннє представники місії були в Києві 21 травня 2019 року, в день розпуску Верховної Ради 8-го скликання. Через тиждень місія зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, який підтвердив намір продовжувати співпрацю з Фондом.
Нагадаємо, під час затвердження Гончарука на посаду він пообіцяв продовжувати переговори з МВФ щодо нової 3-4-річної програми співпраці.
На початку вересня Україна остаточно розрахувалася з МВФ за програмою stand-by, розпочатою 2014 року. Фінальні платежі склали загалом 156 мільйонів у доларовому еквіваленті.
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