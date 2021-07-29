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Місія МВФ приїде до України у вересні

МВФ для України є важливим партнером, і сьогоднішня розмова повною мірою це продемонструвала. Дякую за підтримку України та сподіваюсь на подальшу співпрацю
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва телефоном поспілкувалася з президентом Володимиром Зеленським та анонсувала візит місії фонду до України у вересні.
Місія МВФ приїде до України у вересні Фото: europe.bg
Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням Георгієву та Зеленського у Twitter.
 
"Дуже конструктивна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським щодо успішного економічного прогресу України в рамках програми МВФ.
 
З нетерпінням чекаю на продовження нашої продуктивної співпраці під час місії у вересні", - зазначає Георгієва.
 
"МВФ для України є важливим партнером, і сьогоднішня розмова повною мірою це продемонструвала. Дякую за підтримку України та сподіваюсь на подальшу співпрацю", - повідомляє Зеленський.
 
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Під час перемовин між Україною та Міжнародним валютним фондом сторони досягли порозуміння у питаннях антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та незалежности НАБУ – незабаром очікується угода на рівні персоналу.
 
Український уряд, як і раніше, сподівається на отримання у цьому році від МВФ траншу близько 0,7 млрд дол за програмою stand by.
 
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29 07 2021 09:26
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