Місія МВФ розпочала роботу в Україні: на кону $917,5 млн

Україна вже успішно завершила шість переглядів.

Місія Міжнародного валютного фонду почала працювати в Києві, а після плануються переговори з представниками уряду України щодо чергового перегляду програми з Києвом.

Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, передає Інтерфакс.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)", - заявила Тофано.

За її словами, у випадку успішного проходження Україною перегляду програми EFF до бюджету надійде 917,5 млн доларів.

Два роки тому МВФ затвердив чотирирічну програму розширеного фінансування з Україною на суму 15,6 млрд доларів.

Раніше Україна успішно завершила всі шість переглядів, що дозволило отримати кредитів на 9,8 млрд доларів.

В цьому році Київ може отримати ще 2,7 млрд доларів від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів.

Кредити надійдуть чотирма траншами: у березні 918 млн доларів, червні - 810 млн, серпні - 540 млн, і грудні - 445 млн доларів.

В грудні країна отримала останній транш: Україна отримала від МВФ $1,1 млрд.