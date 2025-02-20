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Місія МВФ розпочала роботу в Україні: на кону $917,5 млн

20 лютого 2025, 11:19
Місія МВФ розпочала роботу в Україні: на кону $917,5 млн
Фото: rian.com.ua
Україна вже успішно завершила шість переглядів.

Місія Міжнародного валютного фонду почала працювати в Києві, а після плануються переговори з представниками уряду України щодо чергового перегляду програми з Києвом. 

Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, передає Інтерфакс

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)", - заявила Тофано. 

За її словами, у випадку успішного проходження Україною перегляду програми EFF до бюджету надійде 917,5 млн доларів. 

Два роки тому МВФ затвердив чотирирічну програму розширеного фінансування з Україною на суму 15,6 млрд доларів. 

Раніше Україна успішно завершила всі шість переглядів, що дозволило отримати кредитів на 9,8 млрд доларів. 

В цьому році Київ може отримати ще 2,7 млрд доларів від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів. 

Кредити надійдуть чотирма траншами: у березні 918 млн доларів, червні - 810 млн, серпні - 540 млн, і грудні - 445 млн доларів.

В грудні країна отримала останній транш: Україна отримала від МВФ $1,1 млрд.

 

 

МВФпідтримка України

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