Місія МВФ розпочне перегляд угоди Stand-by для України 21 грудня

Місія планує поновити зустрічі після новорічних свят у січні 2021 року

Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди Stand-by для України 21 грудня.

Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман, заяву якого надала "Укрінформу"пресслужа МВФ.

"Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі Stand-by у період з 21 по 23 грудня. Враховуючи обставини пандемії COVID, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду", - сказав Люнгман.

Він додав, що місія планує поновити зустрічі після новорічних свят у січні 2021 року.