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Місія МВФ розпочне перегляд угоди Stand-by для України 21 грудня

Місія планує поновити зустрічі після новорічних свят у січні 2021 року
Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди Stand-by для України 21 грудня.
Місія МВФ розпочне перегляд угоди Stand-by для України 21 грудня Фото: profi-forex.org

Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман, заяву якого надала "Укрінформу"пресслужа МВФ.

"Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі Stand-by у період з 21 по 23 грудня. Враховуючи обставини пандемії COVID, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду", - сказав Люнгман.

Він додав, що місія планує поновити зустрічі після новорічних свят у січні 2021 року.

Нагадаємо, що прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно у наступному році", за прогнозами, у лютому-березні 2021 року.
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19 12 2020 12:58
ТЕГИ: МВФ, транш
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