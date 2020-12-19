ПОЛІТИКА НОВИНИМісія МВФ розпочне перший перегляд угоди Stand-by для України 21 грудня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Місія МВФ розпочне перегляд угоди Stand-by для України 21 грудня
Місія планує поновити зустрічі після новорічних свят у січні 2021 року
Фото: profi-forex.org
Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман, заяву якого надала "Укрінформу"пресслужа МВФ.
"Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі Stand-by у період з 21 по 23 грудня. Враховуючи обставини пандемії COVID, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду", - сказав Люнгман.
Він додав, що місія планує поновити зустрічі після новорічних свят у січні 2021 року.
Нагадаємо, що прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно у наступному році", за прогнозами, у лютому-березні 2021 року.
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