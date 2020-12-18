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"Однозначно у наступному році": Шмигаль розповів, коли очікують наступного траншу МВФ

"Хотілося б мати це не пізніше лютого", - зазначив голова уряду
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно у наступному році", за прогнозами, у лютому-березні 2021 року.
"Однозначно у наступному році": Шмигаль розповів, коли очікують наступного траншу МВФ Фото: з вільних джерел

Прем'єр нагадав, що Україні вдалося залучити 600 млн доларів через дорозміщення євробондів, а також 51 млрд грн - на внутрішньому ринку, повідомляє "Економічна правда".

"Є пожвавлення. Приходять нерезиденти, тобто Україна сьогодні, навіть в цій кризі, є цікавою для інвесторів, зокрема іноземних. Це тішить", - сказав Шмигаль.

За його словами, "наступний транш буде однозначно в наступному році".

"Хотілося б мати це не пізніше лютого. Лютий-березень - це такі прогнози, про які ми говоримо спільно з МВФ, за умови, якщо не буде якихось знову сюрпризів", - зазначив голова уряду.

За словами Шмигаля, уряд очікує, що наступного тижня просунеться в перемовинах з МВФ.

"У нас добра співпраця з ЄС, ми отримали транш минулого тижня. Наступного тижня ми сподіваємося на прогрес в наших перемовинах з МВФ, тому у нас доволі таки непогані перспективи", - додав він.

Нагадаємо, що у Мінфіні прогнозують домовленості з МВФ цьогоріч, а транш - наступного року

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18 12 2020 10:00
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