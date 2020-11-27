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У Мінфіні прогнозують домовленості з МВФ цьогоріч, а транш - наступного року

У нас були передбачені два транші від МВФ, зазначає Марченко
У Міністерстві фінансів припускають, що домовитись із Міжнародним валютним фондом про транш вдасться в цьому році, однак кошти надійдуть вже у наступному.
У Мінфіні прогнозують домовленості з МВФ цьогоріч, а транш - наступного року Фото: minfin.com.ua

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю ВВС News Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"У нас ці кошти, звичайно, передбачені в бюджеті. Більш того, у нас були передбачені два транші від МВФ (по 700 млн дол. кожний - ред.). Ми виконали усі структурні "маяки" для першого перегляду. Звичайно, зараз вже є інші структурні "маяки", щодо яких ми ще в процесі виконання. Я не можу сказати категорично, що коштів не буде. Може виявитися так, що це рішення якимось чином буде знайдено. Але я не хочу давати якісь оптимістичні обіцянки щодо цього. Більш імовірним сценарієм, я б сказав, дуже високо ймовірним, що нам вдасться домовитися у поточному році про місію і ці кошти будуть вже в наступному році",- сказав Марченко.

Він зазначив, що наразі питання не стільки в транші, а в месиджах і взаємодії.

"Якщо ми зможемо переломити негативний наратив останніх місяців, це вже буде великою перемогою, я вважаю. Тому що це відкриває нам шлях до отримання макрофінансової допомоги, до відновлення перемовин зі Світовим банком, і так далі", - сказав Марченко.

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27 11 2020 13:34
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