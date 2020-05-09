У Мінфіні розповіли, скільки використали грошей з COVID-фонду
Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає РБК - Україна.
За його словами, зараз немає критичної проблеми з "коронавірусним" фондом.
"На сьогоднішній момент де-факто використано 30% коштів, передбачених у "коронавірусному" фонді. З 66 млрд гривень використано всього лише 19 млрд гривень", - сказав міністр.
За словами Марченка, кошти фонду розміщені за різними напрямками.
"Якщо деякі напрямки будуть неефективно використані, ми зможемо їх перерозподілити на ті напрямки, які будуть потребувати більшої уваги, в тому числі, держави", - сказав він.
Також Марченко зазначив, що питання ефективності та спрямування коштів саме на боротьбу з COVID-19 не стоїть, і Україна забезпечена необхідними ресурсами.
"Якщо не вистачить грошей в "ковідівському" фонді, ми перерозподілимо з інших програм, знайдемо ресурс за рахунок дохідної частини бюджету, оскільки дохідна частина бюджету зараз перевиконується", - сказав міністр.
Нагадаємо, що 5 вересня в Україні 133 787 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 811 летальних, 61 649 пацієнтів одужали.
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