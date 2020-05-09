В Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 1 673 316 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 1 036 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 4 324 випадки;
Волинська область — 5 791 випадок;
Дніпропетровська область — 2 625 випадків;
Донецька область — 1 591 випадок;
Житомирська область — 3 622 випадки;
Закарпатська область — 7 988 випадків;
Запорізька область — 1 848 випадків;
Івано-Франківська область — 10 011 випадків;
Кіровоградська область — 846 випадків;
м. Київ — 14 792 випадки;
Київська область — 6 105 випадків;
Львівська область — 15 507 випадків;
Луганська область — 415 випадків;
Миколаївська область — 1 504 випадки;
Одеська область — 8 260 випадків;
Полтавська область — 916 випадків;
Рівненська область — 9 634 випадки;
Сумська область — 1 769 випадків;
Тернопільська область — 7 067 випадків;
Харківська область — 10 692 випадки;
Херсонська область — 464 випадки;
Хмельницька область — 2 979 випадків;
Чернівецька область — 10 958 випадків;
Черкаська область — 1 849 випадків;
Чернігівська область — 2 230 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 195 757 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що міська рада Івано-Франківська подала позов до Окружного адміністративного суду Києва на Кабінет міністрів України. В заяві оспорюється потрапляння міста в "червону зону" карантину.
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