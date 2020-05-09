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В Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 2 836 нових випадків
5 вересня (станом на 9:00) в Україні 133 787 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 811 летальних, 61 649 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Загалом проведено 1 673 316 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 1 036 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 324 випадки;

Волинська область — 5 791 випадок;

Дніпропетровська область — 2 625 випадків;

Донецька область — 1 591 випадок;

Житомирська область — 3 622 випадки;

Закарпатська область — 7 988 випадків;

Запорізька область — 1 848 випадків;

Івано-Франківська область — 10 011 випадків;

Кіровоградська область — 846 випадків;

м. Київ — 14 792 випадки;

Київська область —  6 105  випадків;

Львівська область — 15 507 випадків;

Луганська область — 415 випадків;

Миколаївська область — 1 504 випадки;

Одеська область — 8 260 випадків;

Полтавська область — 916 випадків;

Рівненська область — 9 634 випадки;

Сумська область — 1 769 випадків;

Тернопільська область — 7 067 випадків;

Харківська область — 10 692 випадки;

Херсонська область — 464 випадки;

Хмельницька область — 2 979 випадків;

Чернівецька область — 10 958 випадків;

Черкаська область — 1 849 випадків;

Чернігівська область — 2 230 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 195 757 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" 

Нагадаємо, що міська рада Івано-Франківська подала позов до Окружного адміністративного суду Києва на Кабінет міністрів України. В заяві оспорюється потрапляння міста в "червону зону" карантину.

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05 09 2020 11:00
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