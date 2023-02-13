Місія МВФ в Україні розпочала роботу
Місія Міжнародного валютного фонду в Україні 13 лютого розпочала роботу. Планується обговорити виконання вимог Моніторингової програми.
Про це повідомляє голова постійного представництва фонду Ваграм Степанян, передає ЕП.
"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів", - заявив Степанян.
Раніше повідомляли, що місія МВФ в середині лютого проведе аналіз виконання Україною моніторингової програми обговорить повноцінну кредитну програму. Засідання експертів фонду разом з представниками української влади планувалося у Варшаві.
Нагадаємо, МВФ розглядає ухвалення багаторічної програми з Україною з обсягом фінансування 16 млрд доларів.