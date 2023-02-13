Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Місія МВФ в Україні розпочала роботу

13 лютого 2023, 11:31
Місія МВФ в Україні розпочала роботу
Фото: з вільних джерел
Нову кредитну програму терміном на три-чотири роки МВФ може погодити до кінця березня. Загалом програма буде розрахована на 14-16 млрд дол, з яких у перший рік Україна може отримати 5-7 млрд дол.

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні 13 лютого розпочала роботу. Планується обговорити виконання вимог Моніторингової програми.

Про це повідомляє голова постійного представництва фонду Ваграм Степанян, передає ЕП.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів", - заявив Степанян.

Раніше повідомляли, що місія МВФ в середині лютого проведе аналіз виконання Україною моніторингової програми обговорить повноцінну кредитну програму. Засідання експертів фонду разом з представниками української влади планувалося у Варшаві.

Нагадаємо, МВФ розглядає ухвалення багаторічної програми з Україною з обсягом фінансування 16 млрд доларів.

МВФмісія в Україні

Останні матеріали

Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Політика
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Дмитро Редько – 13 лютого 2023, 13:08
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 11:17
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Політика
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 09:12
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Політика
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 16:42
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Політика
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 15:59
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Політика
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 12:07
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Політика
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 09:03
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Політика
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 14:55
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється