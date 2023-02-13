Місія МВФ в Україні розпочала роботу

Нову кредитну програму терміном на три-чотири роки МВФ може погодити до кінця березня. Загалом програма буде розрахована на 14-16 млрд дол, з яких у перший рік Україна може отримати 5-7 млрд дол.

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні 13 лютого розпочала роботу. Планується обговорити виконання вимог Моніторингової програми.

Про це повідомляє голова постійного представництва фонду Ваграм Степанян, передає ЕП.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів", - заявив Степанян.

Раніше повідомляли, що місія МВФ в середині лютого проведе аналіз виконання Україною моніторингової програми обговорить повноцінну кредитну програму. Засідання експертів фонду разом з представниками української влади планувалося у Варшаві.

Нагадаємо, МВФ розглядає ухвалення багаторічної програми з Україною з обсягом фінансування 16 млрд доларів.