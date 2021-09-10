Місія ОБСЄ зафіксувала 294 одиниці озброєння окупантів поза місцями відведення

Українська сторона СЦКК повідомляє, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей 294 одиниці озброєння та військової техніки, яка розміщена з порушенням лінії відведення.

Такі дані оприлюднені у щоденному звіті № 235/2021 від 7 жовтня 2021 року, передає Укрінформ з посиланням на сторінку пресслужби ООС у Фейсбуці.

Патрулями СММ ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 294 одиниці озброєння та військової техніки, яка розміщена з порушенням лінії відведення, у зоні якої, згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року, розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено.

На полігоні, що розташований поблизу населеного пункту Бугаївка (37 км на південний захід від Луганська), за даними повітряного спостереження виявлено: танки невстановленого типу – 26 од.; бойові броньовані машини – 71 од.; самохідні гаубиці невстановленого типу – 17 од.; буксирувані гаубиці невстановленого типу – 11 од.

На полігоні поблизу населеного пункту Круглик (31 км на південний захід від Луганська) виявлено: танки не встановленого типу – 55 од.;

На полігоні поблизу населеного пункту Мирне (28 км на південний захід від Луганська) виявлено: самохідні гаубиці не встановленого типу – 10 од.; буксирувані гаубиці невстановленого типу – 16 од.; бойові броньовані машини – 79 од.;

На території промислового об’єкту неподалік населеного пункту Бойківське (колишнє Тельманове, 67 км на південний схід від Донецька) виявлено: одну бойову броньовану машину невстановленого типу; дві бойові машини піхоти (БМП-1, БМП-2); два БТР-80; один МТ-ЛБ та одна БРДМ-2.

У межах житлового району населеного пункту Роздольне (46 км на південний схід від Донецька) виявлено одну бойову бронемашину.

Патрулі СММ ОБСЄ фіксують випадки заборони допуску представників Місії з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній Урядові України території. Так, 6 жовтня зафіксовано п’ять випадків не допуску патрулів СММ ОБСЄ:

на блокпостах на південній околиці населеного пункту Нова Мар’ївка, західній околиці населеного пункту Хрещатицьке (колишнє Красноармійське), населеному пункті Шевченко, на південно-східній околиці населеного пункту Кременець озброєні члени збройних формувань РФ відмовили патрулю Місії в проїзді;



на пункті пропуску на кордоні поряд з населеним пунктом Ізварине (52 кілометри на південний схід від Луганська) непідконтрольна урядові України територія, член збройних формувань РФ наказав команді СММ залишити цей район, пославшись на відсутність попереднього узгодження.

Підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Як повідомлялося, 8 жовтня станом на 17:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00 збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, один з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Важко поранено українського військовослужбовця.