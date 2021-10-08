ОБСЄ нарахувала понад 400 обстрілів та вибухів на сході України

На вихідних в період з 6 по 8 серпня спостерігачі з Організації з безпеки та співробітництва в Європі нарахували 451 порушення режиму припинення вогню на сході України - найбільше в Луганській області.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ №184/2021 за 9 серпня, передає Укрінформ.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 283 порушення режиму припинення вогню. Також там зафіксовано 71 вибух невизначеного походження. Всі порушення "тиші" відбулися поблизу ділянки розведення в районі н.п. Золоте.

6 серпня в районі Попасної були чутні численні вибухи невизначеного походження, обстріли і черги з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а 7 числа в районі Золотого зафіксували постріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У Донецькій області на вихідних ОБСЄ зафіксувала 168 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 63 вибухи невизначеного походження. Більшість порушень сталися в районі Горлівки 7 серпня та на ділянці розведення в районі н.п. Петровське. У Горлівці спостерігачі чули постріли й черги зі стрілецької зброї. У Петровському - вибухи боєприпасів.

Також неспокійно було в ніч з 6 на 7 серпня і в ніч з 7 на 8 серпня в районі Широкиного. Там чули вибухи невизначеного походження. А ввечері 6 і 7 серпня було неспокійно в районі шахти "Жовтнева". Там бачили освітлювальні ракети та боєприпаси.

Як відомо, загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала майже 48 тис. порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.