В ОБСЄ заявили про погіршення ситуації з безпекою на сході України

Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау заявляє про погіршення ситуації з безпекою на ділянках розведення сил і засобів та поблизу них на сході України.

Як передає "Укрінформ", про це йдеться в повідомленні ОБСЄ для преси спеціального представника Грау після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи 7 липня.

Грау після чергових зустрічей ТКГ і її робочих груп у форматі відеоконференцій заявила: "Сьогодні я б хотіла представити двох нових координаторів робочих груп ТКГ: посол Сільві-Аньєс Берманн тепер призначена координатором політичної робочої групи, а пані Шарлотта Реландер почала працювати як координатор гуманітарної робочої групи. Я хочу висловити їм подяку за те, що вони доєдналися до нашої команди і побажати їм успішної і результативної роботи".

За словами Грау, протягом останніх двох тижнів "спостерігається зростання кількості порушень режиму припинення вогню. Підвищується загальна кількість порушень і погіршується ситуація безпеки на ділянках розведення сил і засобів та поблизу них. Водночас СММ ОБСЄ повідомляє про обмеження свободи пересування і навмисні пошкодження технічних засобів та обладнання для спостереження. Змушена констатувати, що сторони поки що не продемонстрували готовності до усунення зафіксованих СММ порушень режиму припинення вогню".

Незважаючи на погіршення ситуації, зазначила Грау, учасники робочої групи з безпеки "в першу чергу зосередили свою увагу на загальних концептуальних темах, залишаючи обговорення питань механізму координації, розмінування, а також розведення сил і засобів на другому плані. На жаль, повторення давно відомих позицій не дозволяє прийти до практичних рішень".

Політична робоча група, наголосила Грау, "продовжувала неофіційні консультації з метою пошуку компромісних рішень щодо подолання процедурних перешкод. Переконана, що вирішення цих питань можливе за більшої гнучкості всіх сторін".

У центрі уваги гуманітарної робочої групи, зазначила спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні і ТКГ, було "питання обміну утримуваними у зв'язку з конфліктом, в тому числі очікуваного "процесуального очищення". Обговорювалися також подальші кроки Групи з пошуку зниклих безвісти. На жаль, знову не вдалося добитися прогресу з питання відкриття двох нових пунктів пропуску в Луганській області".

Як повідомила Грау, економічна робоча група зосередилася на екологічних питаннях, при цьому "особливу увагу було приділено створенню експертної групи з затоплених шахт. Крім того, учасники обмінялися думками з тем, що стосуються водопостачання, пенсійних виплат, мобільного зв'язку, власності, а також компенсації заборгованості з заробітної плати колишнім співробітникам Української залізниці".

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