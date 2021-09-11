Місія ОБСЄ зафіксувала понад 200 одиниць бойової техніки окупантів за лінією відведення

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували 206 одиниць бронетанкового та артилерійського озброєння збройних формувань Російської Федерації, розміщених поза межами районів відведення на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

Про це з посиланням на звіт української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє пресслужба ООС у Фейсбуці.

"Спостерігачі місії зафіксували 206 одиниць бронетанкового та артилерійського озброєння збройних формувань Російської Федерації, розміщених поза межами визначених районів відведення", - ідеться у повідомленні.

Зокрема у зоні дій так званого "1 армійського корпусу" збройних формувань РФ в районі Тернового виявлено 110 одиниць бойової техніки. У тому числі 52 танки (Т-72 – 37 одиниць, Т-64 – 2 одиниці і 13 танків невизначеного типу), 13 одиниць РСЗВ (БМ-21 "Град" - 11 одиниць, БМ-21 "Град-К" - 2 одиниці), чотири САУ 2С1 "Гвоздика", один миномет 120 мм, два міномети 82 мм.

"Необхідно відзначити, що патрулем СММ ОБСЄ вперше була виявлена на окупованій території РСЗВ БМ-21 "Град-К", що перебуває на озброєнні лише в армії Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

У зоні дій так званого “2 армійського корпусу” збройних формувань РФ було виявлено 96 одиниць бойової техніки.

В районі Бугаївки на Луганщині було виявлено 22 танки невизначенного типу, 14 одиниць САУ 2С1 "Гвоздика", 12 причіпних гаубиць Д-30, 6 самохідних ЗРК 9к35 "Стріла-10", 38 ББМ. В районі Шимшинівки виявлені 10 танків невизначеного типу, 30 ББМ. Поблизу населенного пункту Біле виявлені два САУ 2С1 "Гвоздика".

"Зосередження такої кількості бойової техніки свідчить про ймовірне нарощування сил і засобів противника з метою створення резервів", - підкреслили у СЦКК.

Водночас, представники збройних формувань РФ продовжували перешкоджати роботі патрулів місії ОБСЄ на окупованих територіях. Так, на блок-посту біля населеного пункту Дьякове члени збройних формувань РФ зупинили патруль місії, не дозволивши спостерігачам проїхати до прикордонного пункту Леонове, пославшись на "наказ керівництва".

Безпілотні літальні апарати місії ОБСЄ під час виконання спостережних польотів систематично піддавались впливу засобів радіоелектронної боротьби збройних формувань Росії в районі окупованих Сентянівки (колишнє Фрунзе) та Петрівського. Внаслідок цих перешкод ОБСЄ не вдалося виявити та встановити дійсну кількість озброєння та бойової техніки збройних формувань РФ, які перебувають поза межами визначених районів та ліній відведення.

"Тому дані, наведені у звіті, не відображують справжніх масштабів розгортання бойової техніки збройних формувань РФ на захоплених ними територіях", - додали в СЦКК.

Підрозділи Об’єднаних сил, як і раніше, перебувають на визначених рубежах та у встановлених районах.

Як повідомлялося, протягом 8 листопада російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню.