НОВИНИЗавдяки кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку київський міст Метро вперше з введення в експлуатацію у 1965 році зазнає капітального ремонту, зокрема розширять тротуари й облаштують велодоріжки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міст Метро у Києві вперше масштабно відремонтують з відкриття 1965 року
Оновлення споруди виконуватимуть за рахунок коштів ЄБРР, який надає кредит у розмірі 60 млн євро. Завдяки ремонту термін експлуатації споруди буде подовжено на десятиліття
Фото: Економічна правда
Про це повідомляється на сайті Київської міської держадміністрації.
Так, Київрада на пленарному засіданні 13 травня затвердила угоду про підготовку кредитного фінансування ремонтно-реставраційних робіт мосту Метро через Дніпро. Його капітально не ремонтували з введення в експлуатацію ще у 1965 році.
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів про деталі робіт:
"Проєктом передбачатиметься ремонт усіх елементів автопроїзду – від облаштування нової системи водовідводу, ремонту конструкцій прогонових будов і опор, влаштування монолітних залізобетонних плит автопроїзду та заміни деформаційних швів до заміни тротуарних блоків, ремонту перильного та бар’єрного огородження і ремонту сполучень з мостом".
За його словами, одним із важливих етапів оновлення споруди буде посилення балок прогонової будови. Так, аркові конструкції посилять пучками високоміцної попередньо напруженої арматури, а всі залізобетонні елементи мосту захистять високоякісними антикорозійними сумішами.
Також заплановано розширити тротуари для влаштування велодоріжок та додати декоративне підсвічування .
"Оновлення споруди виконуватимуть за рахунок коштів ЄБРР, який надає кредит у розмірі 60 млн євро. Завдяки ремонту термін експлуатації споруди буде подовжено на десятиліття", – додав Микола Поворозник.
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