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Місцеві вибори: до охорони порядку залучать 136 тисяч силовиків

"Головне завдання поліцейських - виявлення адміністративних і кримінальних правопорушень і доведення їх до суду"
Міністерство внутрішніх справ України на місцеві вибори залучить до охорони порядку 136 тисяч силовиків. Також система авіаційної безпеки МВС буде чергувати в посиленому режимі.
Місцеві вибори: до охорони порядку залучать 136 тисяч силовиків Фото: з вільних джерел

Про це на нараді заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба відомства, передає РБК - Україна.

За його словами, основний тягар ляже на Національну поліцію.

"Головне завдання поліцейських - виявлення адміністративних і кримінальних правопорушень і доведення їх до суду. Загалом до несення служби по забезпеченню правопорядку під час виборів будуть залучені майже 136 тисяч правоохоронців", - сказав Ярий.

Він також зазначив, що особовий склад буде забезпечений засобами індивідуального захисту. Крім того, до 15 жовтня у всіх регіонах пройдуть командно-штабні навчання.

Нагадаємо, що у Європейському Союзі заявили по невизнання так званих "виборів" на  тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя.

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18 09 2020 15:00
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