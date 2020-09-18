Місцеві вибори: до охорони порядку залучать 136 тисяч силовиків
Про це на нараді заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба відомства, передає РБК - Україна.
За його словами, основний тягар ляже на Національну поліцію.
"Головне завдання поліцейських - виявлення адміністративних і кримінальних правопорушень і доведення їх до суду. Загалом до несення служби по забезпеченню правопорядку під час виборів будуть залучені майже 136 тисяч правоохоронців", - сказав Ярий.
Він також зазначив, що особовий склад буде забезпечений засобами індивідуального захисту. Крім того, до 15 жовтня у всіх регіонах пройдуть командно-штабні навчання.
Нагадаємо, що у Європейському Союзі заявили по невизнання так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя.
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