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Євросоюз заявив про невизнання місцевих "виборів" у Криму

"Європейський Союз непохитно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України", - підкреслив речник
Будь-хто, обраний на організованому Росією голосуванні в Криму, та хто претендує на те, щоб "представляти" Крим і Севастополь, не буде визнаний ЄС як представник територій, які є частиною України, наголошується у заяві.
Євросоюз заявив про невизнання місцевих "виборів" у Криму Фото: google.com

У Європейському Союзі заявили по невизнання так званих "виборів" на  тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя, які відбулися у неділю. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві речника ЄС з питань зовнішніх справ та політики безпеки. 

"13 вересня в Російській Федерації пройшли регіональні та місцеві вибори. Вибори губернатора також пройшли в Севастополі. Європейський Союз не визнав незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і, отже, не визнає проведення виборів на Кримському півострові", - сказано в заяві. 

Будь-хто, обраний на організованому Росією голосуванні в Криму, та хто  претендує на те, щоб "представляти" Крим і Севастополь, не буде  визнаний ЄС як представник територій, які є частиною України, наголошується у заяві. 

"Європейський Союз непохитно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України", - підкреслив речник.

Нагадаємо, що МЗС протестує у зв'язку з проведенням російською владою місцевих виборів в окупованому Криму

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14 09 2020 10:57
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