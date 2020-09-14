Євросоюз заявив про невизнання місцевих "виборів" у Криму

Будь-хто, обраний на організованому Росією голосуванні в Криму, та хто претендує на те, щоб "представляти" Крим і Севастополь, не буде визнаний ЄС як представник територій, які є частиною України, наголошується у заяві.

У Європейському Союзі заявили по невизнання так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя, які відбулися у неділю.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві речника ЄС з питань зовнішніх справ та політики безпеки.

"13 вересня в Російській Федерації пройшли регіональні та місцеві вибори. Вибори губернатора також пройшли в Севастополі. Європейський Союз не визнав незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і, отже, не визнає проведення виборів на Кримському півострові", - сказано в заяві.

Будь-хто, обраний на організованому Росією голосуванні в Криму, та хто претендує на те, щоб "представляти" Крим і Севастополь, не буде визнаний ЄС як представник територій, які є частиною України, наголошується у заяві.

"Європейський Союз непохитно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України", - підкреслив речник.

Нагадаємо, що МЗС протестує у зв'язку з проведенням російською владою місцевих виборів в окупованому Криму