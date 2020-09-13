МЗС протестує у зв'язку з проведенням російською владою місцевих виборів в окупованому Криму

Усі причетні до підготовки та проведення незаконного "голосування" в тимчасово окупованому Криму нестимуть відповідальність відповідно до законодавства України

"Вважаємо такі дії Кремля продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві МЗС України.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест та засуджує протиправну організацію і проведення Російською Федерацією 13 вересня 2020 року так званих "виборів" до незаконних органів, утворених російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м.Севастополь.

"Вважаємо такі дії Кремля продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права. Проведення Російською Федерацією псевдовиборів на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь є нелегітимним, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків", - йдеться в заяві МЗС України, оприлюдненій у неділю.

Українське зовнішньополітичне відомство зазначає, що проведення таких "виборів" є грубим порушенням не тільки Конституції та законодавства України, а й основоположних норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, Женевської Конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни, Гельсінського заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, зобов’язань РФ за двосторонніми міжнародними договорами та інших норм міжнародного права, низки резолюцій Генасамблеї ООН.

"Усі причетні до підготовки та проведення незаконного "голосування" в тимчасово окупованому Криму нестимуть відповідальність відповідно до законодавства України", - наголошується в заяві МЗС.

У відомстві також закликали іноземні держави і міжнародні організації засудити незаконні дії РФ і чітко заявити про невизнання результатів т.зв."виборів" на тимчасово окупованій території Криму, а також посилити політико-дипломатичний тиск на РФ, зокрема шляхом розширення санкцій.

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