Місцеві вибори: як будуть голосувати люди з коронавірусом

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як будуть голосувати на місцевих виборах люди, яким підтвердили коронавірус. Громадянин має звернутись до територіальної виборчої комісії.

Про це він заявив на брифінгу, передає РБК - Україна.

Степанов зазначив, що віддати свій голос на виборах - це конституційне право людини.

"Якщо людина з COVID-19, вона повинна відповідно звернутись до територіальної виборчої комісії, якщо не зраджує пам'ять, то до 20:00 останньої п'ятниці в переддень голосування і залишити свою заяву, що вона може проголосувати вдома в зв'язку з хворобою", - розповів він.

Після цього в день голосування до людини додому має приїхати комісія, щоб вона могла проголосувати.

Нагадаємо, що 17 вересня в Україні 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 пацієнтів одужало.