CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як будуть голосувати на місцевих виборах люди, яким підтвердили коронавірус. Громадянин має звернутись до територіальної виборчої комісії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Місцеві вибори: як будуть голосувати люди з коронавірусом
Віддати свій голос на виборах - це конституційне право людини
Фото: telegraf.com.ua
Про це він заявив на брифінгу, передає РБК - Україна.
Степанов зазначив, що віддати свій голос на виборах - це конституційне право людини.
"Якщо людина з COVID-19, вона повинна відповідно звернутись до територіальної виборчої комісії, якщо не зраджує пам'ять, то до 20:00 останньої п'ятниці в переддень голосування і залишити свою заяву, що вона може проголосувати вдома в зв'язку з хворобою", - розповів він.
Після цього в день голосування до людини додому має приїхати комісія, щоб вона могла проголосувати.
Нагадаємо, що 17 вересня в Україні 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 пацієнтів одужало.
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