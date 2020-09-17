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Місцеві вибори: як будуть голосувати люди з коронавірусом

Віддати свій голос на виборах - це конституційне право людини
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як будуть голосувати на місцевих виборах люди, яким підтвердили коронавірус. Громадянин має звернутись до територіальної виборчої комісії.
Місцеві вибори: як будуть голосувати люди з коронавірусом Фото: telegraf.com.ua

Про це він заявив на брифінгу, передає РБК - Україна.

Степанов зазначив, що віддати свій голос на виборах - це конституційне право людини.

"Якщо людина з COVID-19, вона повинна відповідно звернутись до територіальної виборчої комісії, якщо не зраджує пам'ять, то до 20:00 останньої п'ятниці в переддень голосування і залишити свою заяву, що вона може проголосувати вдома в зв'язку з хворобою", - розповів він.

Після цього в день голосування до людини додому має приїхати комісія, щоб вона могла проголосувати.

Нагадаємо, що 17 вересня в Україні 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 пацієнтів одужало.

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17 09 2020 11:40
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