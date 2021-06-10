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Місяць податкової амністії: скільки задекларували українці

Кошти декларували у різних валютах, в еквіваленті сума становить 56,5 млн грн
За понад місяць роботи податкової амністії українці задекларували активів на 56,5 млн грн і сплатили з них податок.
Місяць податкової амністії: скільки задекларували українці Фото: Укрінформ

Про це повідомив голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, зазначає "Економічна правда".

Кошти декларували у різних валютах, в еквіваленті сума становить 56,5 млн грн.

З цих активів сплатили майже 3 млн грн податків до бюджету. 

Цікаво, що за перші три тижні амністії було задекларовано 33 млн грн і сплачено до бюджето 1,6 млн грн. 

Нагадаємо, що кількість перевірок за зверненням платника податків у 2020 році порівняно з попереднім роком скоротилася в 1,7 разу - до 517 перевірок, повідомила Державна податкова служба.

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06 10 2021 12:16
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