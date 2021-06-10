БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа понад місяць роботи податкової амністії українці задекларували активів на 56,5 млн грн і сплатили з них податок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Місяць податкової амністії: скільки задекларували українці
Кошти декларували у різних валютах, в еквіваленті сума становить 56,5 млн грн
Фото: Укрінформ
Про це повідомив голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, зазначає "Економічна правда".
Кошти декларували у різних валютах, в еквіваленті сума становить 56,5 млн грн.
З цих активів сплатили майже 3 млн грн податків до бюджету.
Цікаво, що за перші три тижні амністії було задекларовано 33 млн грн і сплачено до бюджето 1,6 млн грн.
Нагадаємо, що кількість перевірок за зверненням платника податків у 2020 році порівняно з попереднім роком скоротилася в 1,7 разу - до 517 перевірок, повідомила Державна податкова служба.
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06 10 2021 12:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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