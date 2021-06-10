Місяць податкової амністії: скільки задекларували українці Кошти декларували у різних валютах, в еквіваленті сума становить 56,5 млн грн

За понад місяць роботи податкової амністії українці задекларували активів на 56,5 млн грн і сплатили з них податок.

Фото: Укрінформ

Про це повідомив голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, зазначає "Економічна правда". Кошти декларували у різних валютах, в еквіваленті сума становить 56,5 млн грн. З цих активів сплатили майже 3 млн грн податків до бюджету. Цікаво, що за перші три тижні амністії було задекларовано 33 млн грн і сплачено до бюджето 1,6 млн грн. Нагадаємо, що кількість перевірок за зверненням платника податків у 2020 році порівняно з попереднім роком скоротилася в 1,7 разу - до 517 перевірок, повідомила Державна податкова служба.

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