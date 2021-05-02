Кількість податкових перевірок на запит платника податків у 2020 р. скоротилася майже вдвічі

Кількість перевірок за зверненням платника податків у 2020 році порівняно з попереднім роком скоротилася в 1,7 разу - до 517 перевірок, повідомила Державна податкова служба.

"Найчастіше такі звернення відбуваються у зв'язку зі зміною засновника, посадовців або через бажання платника підтвердити правильність ведення податкового обліку на підприємстві. Так, за 2019 рік таких перевірок було проведено 903, а за 2020-й - 517", - повідомляється на сайті податкової у п'ятницю, пише "Інтерфакс-Україна".

Як уточнили у відомстві, за підсумками таких перевірок минулого року Держподаткова стягнула до бюджету 131 млн грн.

Служба також нагадала, що на час карантинних обмежень проведення перевірок було заборонене майже за всіма підставами, проте на звернення платника податків обмеження не поширювалися.

Читайте також: Для фінансування накопичувальних пенсій буде використовуватись частина двох податків