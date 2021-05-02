Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кількість податкових перевірок на запит платника податків у 2020 р. скоротилася майже вдвічі

Кількість перевірок за зверненням платника податків у 2020 році порівняно з попереднім роком скоротилася в 1,7 разу - до 517 перевірок, повідомила Державна податкова служба.
Кількість податкових перевірок на запит платника податків у 2020 р. скоротилася майже вдвічі Фото: Сегодня

"Найчастіше такі звернення відбуваються у зв'язку зі зміною засновника, посадовців або через бажання платника підтвердити правильність ведення податкового обліку на підприємстві. Так, за 2019 рік таких перевірок було проведено 903, а за 2020-й - 517", - повідомляється на сайті податкової у п'ятницю, пише "Інтерфакс-Україна".

Як уточнили у відомстві, за підсумками таких перевірок минулого року Держподаткова стягнула до бюджету 131 млн грн.

Служба також нагадала, що на час карантинних обмежень проведення перевірок було заборонене майже за всіма підставами, проте на звернення платника податків обмеження не поширювалися.

Читайте також: Для фінансування накопичувальних пенсій буде використовуватись частина двох податків

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 02 2021 16:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.