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Для фінансування накопичувальних пенсій буде використовуватись частина двох податків

Система буде працювати через спеціально створений державний орган, який буде адмініструвати накопичувальні рахунки українців
Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що для фінансування накопичувальних пенсій будуть підвищені два податки: ЄСВ і ПДФО.
Для фінансування накопичувальних пенсій буде використовуватись частина двох податків Фото: news.dtkt.ua

Відзначається, що з єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб на на копичувальны пенсії будут вираховуватись по 2%, повідомляє "Економічна правда".

Також за її словами, поки відомо, що система буде працювати через спеціально створений державний орган, який буде адмініструвати накопичувальні рахунки українців.

Третьякова додала, що є домовленість з головою НБУ Кирилом Шевченком, що до другого рівня накопичувальних пенсій допустять банки і банківські депозити і, ймовірно, страхові компанії.

А голосування в першому читанні за закон, що регулює накопичувальні пенсії (№2683д) вона очікує до кінця лютого. "До закінчення п'ятої сесії законопроект приймуть в цілому. Шанси є", - сказала голова комітету.

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16 01 2021 12:13
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