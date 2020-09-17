Зеленський про пенсії європейського рівня: очікувати не варто

"Чи варто очікувати, що вона одразу буде європейського рівня? "

Громадянам України не варто очікувати на соціальне забезпечення європейського рівня. Але деяке підвищення заплановане на наступний рік.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Коментуючи параметри соціальних виплат у держбюджеті-2021 року, Зеленський сказав:

"Соціалка. Поставлена задача підвищення зарплат науковцям і вчителям, медикам і, на скільки це можна, пенсіонерам", - сказав він.

Як нагадав президент, з наступного року заплановані доплати пенсіонерам старше 75 років.

"Чи варто очікувати, що вона одразу буде європейського рівня? Я думаю, що очікувати цього не треба. Але наступного бюджетного року вона буде збільшена і все одно, у будь-якому випадку, за декілька років ми вийдемо на нормальний людський рівень соціалки", - сказав президент.

Нагадаємо, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.