Зеленський про пенсії європейського рівня: очікувати не варто
Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.
Коментуючи параметри соціальних виплат у держбюджеті-2021 року, Зеленський сказав:
"Соціалка. Поставлена задача підвищення зарплат науковцям і вчителям, медикам і, на скільки це можна, пенсіонерам", - сказав він.
Як нагадав президент, з наступного року заплановані доплати пенсіонерам старше 75 років.
"Чи варто очікувати, що вона одразу буде європейського рівня? Я думаю, що очікувати цього не треба. Але наступного бюджетного року вона буде збільшена і все одно, у будь-якому випадку, за декілька років ми вийдемо на нормальний людський рівень соціалки", - сказав президент.
Нагадаємо, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.
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