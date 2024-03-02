Між Берліном і Парижем немає "розколу" – МЗС Франції

Розколу між Францією і Німеччиною немає, попри розбіжності між президентом Емманюелем Макроном та канцлером Олафом Шольцем щодо України.

Про це міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне сказав в інтерв'ю газеті Le Monde.

"Не існує франко-німецького зіткнення, ми згодні з 80% питань", - заявив Стефан Сежурне.

Він прокоментував завуальований докір французького лідера Німеччині, що довгий час вагалася з наданням ЗСУ певного важкого озброєння.

"Тут немає ніякої драми, бо в нас спільна мета – підтримати Україну", - додав міністр.

За словами Сежурне, Франція і Німеччина мають різний ступінь зобов'язань з початку війни в Україні, в тому числі стосовно ракет.

Глава французького відомства відкидає ідею про те, що дискусії про військову присутність в Україні мають передвиборчі цілі напередодні європейських виборів у червні.

"Це питання не є виборчим, воно є екзистенційним. Україна опинилася в центрі передвиборчих дебатів, тому що насправді існують розбіжності в позиціях щодо цього питання. Я б волів, щоб це було не так, і щоб існував широкий консенсус поза партійними розбіжностями", - підсумував Сежурне.

ЗМІ заявили, що Еммануель Макрон та Олаф Шольц не ладнають між собою і це може зашкодити Україні.

Так, вчора агенство Bloomberg писало, що розрив стосунків Макрона з Шольцем шкодить Україні.