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Між Берліном і Парижем немає "розколу" – МЗС Франції

02 березня 2024, 18:39
Між Берліном і Парижем немає
Фото: atlantico.fr
Розколу між Францією і Німеччиною немає, попри розбіжності між президентом Емманюелем Макроном та канцлером Олафом Шольцем щодо України.

Про це міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне сказав в інтерв'ю газеті Le Monde.

"Не існує франко-німецького зіткнення, ми згодні з 80% питань", - заявив Стефан Сежурне. 

Він прокоментував завуальований докір французького лідера Німеччині, що довгий час вагалася з наданням ЗСУ певного важкого озброєння. 

"Тут немає ніякої драми, бо в нас спільна мета – підтримати Україну", - додав міністр. 

За словами Сежурне, Франція і Німеччина мають різний ступінь зобов'язань з початку війни в Україні, в тому числі стосовно ракет. 

Глава французького відомства відкидає ідею про те, що дискусії про військову присутність в Україні мають передвиборчі цілі напередодні європейських виборів у червні. 

"Це питання не є виборчим, воно є екзистенційним. Україна опинилася в центрі передвиборчих дебатів, тому що насправді існують розбіжності в позиціях щодо цього питання. Я б волів, щоб це було не так, і щоб існував широкий консенсус поза партійними розбіжностями", - підсумував Сежурне. 

ЗМІ заявили, що Еммануель Макрон та Олаф Шольц не ладнають між собою і це може зашкодити Україні.

Так, вчора агенство Bloomberg писало, що розрив стосунків Макрона з Шольцем шкодить Україні.

 

НімеччинаФранціярозколШольц Макрон

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