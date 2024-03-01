Розрив стосунків Макрона з Шольцем шкодить Україні – Bloomberg

Публічна розбіжність між лідерами Франції і Німеччини виникла у найгірший для України час.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц не ладнають між собою і їх конфлікт може шкодити Україні.

Макрон на паризькому саміті європейських лідерів закликав збільшити допомогу Україну.

Він також заявив, що ідея щодо можливого розміщення західних військ в Україні суперечить бажанням офісу Шольца.

Виступ французького презхидента показав неприязнь до Шольца, особливо, коли він сказав про союзників, які пропонували Україні лише "шоломи та спальні мішки", натякаючи на Німеччину.

За словами одного французького чиновника, Макрон бачить Шольца як лідера без сміливості та амбіцій, який не може мислити далі короткострокового періоду.

Хімія між ними відсутня з першого дня, пише видання.

Близькі помічники канцлера визнають, що вони не ладнають, а в Берліні Макрона сприймають як монархічного діяча, який краще вміє видавати грандіозні бачення, ніж реалізовувати їх.

Проте конфлікт між європейськими лідерами відбувається у складний для України момент.

Речник німецького уряду сказав виданню, що розбіжності виникли не між Макроном і Шольцом, а між президентом Франції та більшою групою, яка вважала його коментарі некоректними.

"Незважаючи на це, і незважаючи на те, що Шольц і Макрон дуже різні, вони добре ладнають і довіряють один одному", - сказав речник.

В Єлисейському палаці не дали відповідь на запит Bloomberg.