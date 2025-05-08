Між Індією і Пакистаном сталася велика авіабитва за участю 125 літаків

Повітряний бій тривав понад годину, але жодна зі сторін не залишала свій повітряний простір.

Між Пакистаном та Індією стався масштабний повітряний бій, який став одним з найбільших та найдовших за сучасності.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Видання пише, що пакистанська служба безпеки заявила, що 125 пакистанських та індійських винищувачів не покидали свого повітряного простору.

Країни обмінялися ракетними ударами, а бій тривав понад годину. Ракетні удари іноді здійснювалися на відстанях 160 кілометрів.

Індійським ВПС доводилося здійснювати кілька нальотів на цілі.

За словами пакистанських чиновників, в результаті було збито п'ять індійських літаків.

Також в Пакистані зазначили, що це був одним із найбільших і найдовших боїв в новітній історії авіації.

Індія та Пакистан вважають регіон Кашмір своєю територією, вони контролюють різні частини цього району. Територіальна суперечка між країнами триває десятиліттями.

Вчора ми також писали, що Пакистан міг уперше збити індійський винищувач Rafale.

Нагадаємо, раніше Індія атакувала Пакистан ракетами. У Делі пояснили такі дії операцією зі знищення терористичної інфраструктури на пакистанській території. Війська Пакистану також відповіли Індії ракетними ударами.