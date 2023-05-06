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Між Міноборони рф та ПВК "вагнер" виникла справжня ворожнеча – WP

06 травня 2023, 09:15
Між Міноборони рф та ПВК
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кремль намагається приборкати Пригожина через гучні заяви.

російське військове та політичне керівництво намагалося придушити критику очільника ПВК "вагнер" Євгена Пригожина на свою адресу.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на секретні документи Пентагону, що потрапили до Мережі.

Згідно з документами, чиновники Міноборони розглядали можливість започаткування публічної кампанії з дискредитації Пригожина через довірених осіб.

"Офіційні особи спочатку зазначили, що якщо МО збирається протидіяти публічним заявам Пригожина, то вони мають знайти союзників з рівним статусом для боротьби з Пригожіним, а не робити це самі", — йдеться в одному із документів.

Проте, як пишуть журналісти, Міністерство оборони рф не було впевнене, що воно зможе успішно вести інформаційну кампанію проти Пригожина, якщо уряд рф не заборонить йому робити гучні публічні висловлювання.

Як розповів старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії Роб Лі, Пригожин не завжди представляв проблему для кремля, загрожуючи єдиноначальності у війні проти України.

"путін любить використовувати конкуруючі угруповання як спосіб збереження влади, але це дуже шкідливо у військовій операції", — сказав аналітик.

Напередодні Пригожин опублікував відео вбитих найманців і виступив з емоційним відео. Згодом він заявив, що до 10 травня "вагнерівці" залишать Бахмут, бо у них немає боєприпасів.

ВорогПригожинвійна в Україніросія окупантивагнерівці

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